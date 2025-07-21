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مساندة الأشقاء

مساندة الأشقاء
22 يوليو 2025 00:15

أكبر سفينة مساعدات إماراتية تنطلق لإغاثة غزة، في إطار عملية  «الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولاقت تجاوباً واسعاً من المؤسسات الخيرية والإنسانية؛ بهدف مساندة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وللتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الأهل في غزة جراء الحرب الدائرة هناك.
 سفينة «خليفة الإنسانية» تغادر الإمارات محملة بـ 7166 طناً من  المواد الغذائية والإيواء والطبية والمواد الصحية، إلى غزة، في ظل ظروف إنسانية صعبة يعانيها الأشقاء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أشهر، وتسببه بنقص حاد في الغذاء والدواء وانعدام في الخدمات الطبية والعلاجية؛ ما دفع المؤسسات الأممية والدولية إلى إطلاق تحذيرات جادة بإمكانية حدوث مجاعة.  
مساعدات إماراتية مستدامة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، تتنوع بين إقامة مستشفى ميداني متكامل، وإنشاء محطات تحلية لتزويد سكان القطاع بالمياه، واستقبال الجرحى والمرضى للعلاج، إلى جانب جهود تبذلها الإمارات إقليمياً ودولياً  للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته المستقلة؛ لأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

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