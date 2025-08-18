الدوري الإسباني.. إسبانيول يسقط أتلتيكو مدريد بالثنائية المتأخرة

مدريد (رويترز)

استهل أتلتيكو مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم بالخسارة 2-1 أمام مضيفه إسبانيول، إذ قلب صاحب الأرض تأخره بهدف خوليان ألفاريز في الشوط الأول، وأحرز هدفين متأخرين من البديلين ميجيل روبيو وبيري ميا.

أظهر ألفاريز براعته في الدقيقة 37، بعدما سدد ركلة حرة رائعة في الزاوية العليا ليمنح أتلتيكو التقدم، بعد أن قام لاعب إسبانيول لياندرو كابريرا بدفع كونور جالاجر.

وكان المهاجم الأرجنتيني قريباً من التسجيل مرة أخرى في الشوط الثاني، عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وتخطى اثنين من مدافعي إسبانيول، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة ارتطمت في القائم الأيمن.

وأدرك صاحب الأرض التعادل في الدقيقة 73، عندما سقطت كرة طويلة من ركلة حرة داخل منطقة الجزاء خلف الدفاع، ليركض روبيو نحو الكرة ويضعها في مرمى الحارس يان أوبلاك.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة، سجل ميا هدف الفوز الرائع، بعد أن قابل تمريرة عرضية بضربة رأس مرت من فوق أوبلاك وتوجهت نحو القائم البعيد، ليكمل إسبانيول عودته ويحقق الفوز.