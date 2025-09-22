الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

سلاح الضربات الحرة غير مفعّل في دورينا

سلاح الضربات الحرة غير مفعّل
22 سبتمبر 2025 16:36

 
معتز الشامي (أبوظبي)

تباينت أماكن تسجيل أهداف فرق دوري أدنوك للمحترفين، بعد انتهاء الجولة الرابعة التي شهدت تسجيل 20 هدفاً، ليصل رصيد الأهداف بعد الانتهاء من 28 مباراة إلى 65 هدفاً، ومازال سلاح أهداف الضربات الحرة المباشرة غير مفعّل بقوة في دورينا، حيث لم يتم تسجيل سوى هدف وحيد من ضربة حرة مباشرة.
ويحتل العين صدارة ترتيب دورينا بفارق الأهداف فقط عن شباب الأهلي، ولكل منهما 10 نقاط حالياً، وسيلتقي كلا الفريقين بالجولة الخامسة، التي تشهد أكثر من لقاء قمة وديربي، يحتمل أن يشكّل شكل الصراع على القمة لاحقاً، وسيطر لابا كودجو على قائمة هدافي دورينا برصيد 7 أهداف منها هاتريك في شباك خورفكان في الجولة الرابعة. 
فيما شهدت مباريات دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، تسجيل 11 هدفاً من ضربات جزاء، كان فريق الجزيرة الأكثر تسجيلاً للأهداف منها، حيث سجل لاعبوه 3 أهداف من 3 ضربات جزاء، كما تم تسجيل 8 أهداف من خارج منطقة الجزاء وكان فريق الظفرة الأكثر تسجيلاً من هذه المنطقة بهدفين، بينما تم تسجيل 45 هدفاً من داخل منطقة الجزاء وكانت الأفضلية والخطورة لفريق العين الذي سجل لاعبوه 8 أهداف من أصل 9 سجلها في المسابقة المحلية حتى الآن.

 

فريق العين
دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
لابا كودجو
دورينا
