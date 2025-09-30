أبوظبي تشهد نشاطاً قوياً بموسم الفعاليات والمعارض في أكتوبر المقبل

رشا طبيلة (أبوظبي)

يشهد شهر أكتوبر 2025 نشاطاً بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات في أبوظبي، مع الدخول في الموسم السياحي الشتوي، الذي يُعد ذروة الطلب السياحي، سواء لسياح الأعمال أو الترفيه، فالإمارة تحتضن فعاليات من مختلف القطاعات، منها التكنولوجيا والتجارة والاستدامة والبيئة والنقل والتعليم والتدريب، إضافة إلى الرياضة والفنون والعروض الترفيهية.

وبحسب تحليل لبيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، فإن ذروة الموسم السياحي في أبوظبي عادة تكون في الأشهر الأخيرة من العام، حيث شهدت فنادق الإمارة خلال الأشهر بين سبتمبر حتى نهاية العام 2024 أعلى معدلات في إشغال وعدد النزلاء، فالإمارة استقطبت 1.92 مليون نزيل فندقي في هذه الفترة من العام 2024، بينما سجلت فنادقها متوسط إشغال بلغ 78%.

وتفصيلاً، استقبلت فنادق الإمارة في سبتمبر 437 ألف نزيل ومعدل إشغال 72%، و458 ألف نزيل في أكتوبر و79% في الإشغال، و477 ألف نزيل في نوفمبر ومتوسط إشغال 83%، و551 ألف نزيل ومتوسط إشغال 78% في ديسمبر، وحقق شهر نوفمبر لوحده أعلى متوسط إشغال في جميع أشهر العام بواقع 83%، يليه شهر ديسمبر بمتوسط 78%، في وقت سجّل شهر ديسمبر الماضي أعلى رقم في عدد النزلاء، مقارنة بجميع أشهر العام.وشهدت أبوظبي خلال العام الماضي، تنظيم أكثر من 4800 فعالية أعمال ومؤتمرات ومعارض واجتماعات وحوافز، استقطبت أكثر من 1.1 مليون زائر، بحسب الدائرة.

وحول الفعاليات والأحداث خلال أكتوبر 2025 في مركز «أدنيك أبوظبي»، انطلق بين 30 سبتمبر الماضي وحتى 2 من أكتوبر الجاري المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، ليستقطب نخبة من قادة قطاع النقل والسكك الحديدية والخبراء الاستراتيجيين والمختصين.

وفي المجال البيئي، ينطلق المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة «IUCN» بين 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الذي يُعقد كل أربع سنوات، ويجمع مجموعة من الوفود من مختلف دول العالم لمواجهة مجموعة من أهم التحديات التي تتمثل في التغير المناخي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من الهدر.

وتنطلق قمة فوربس الشرق الأوسط «قادة الاستدامة» بين 14 إلى 15 أكتوبر2025، وهي منصة تعاونية تجمع بين الجهات الحكومية والخاصة، يُعزز القمة اعتماد الممارسات الخضراء والمستدامة التي تتناسب مع التحديات الخاصة بالمنطقة الشرق أوسطية. وعلى المستوى العالمي، تُسهم القمة في مكافحة تغير المناخ وتعزيز الرفاه الاجتماعي وحماية البيئة.

وفي قطاع التعليم والتوظيف، ينطلق معرض نجاح للتعليم والتدريب 2025 بين 19 إلى 21 من أكتوبر المقبل، الذي يتيح التواصل بين الجامعات والكليات من أكثر من 20 دولة وبين الطلاب من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحظى المعرض بدعم مؤسسات حكومية وتعليمية مرموقة في دولة الإمارات وخارجها، كما يعزّز المعرض التميز الأكاديمي وجاهزية الطلاب.

ويُعقد «الأسبوع العالمي للغذاء» من 21 إلى 23 من أكتوبر 2025، وهو ملتقى استراتيجي حيوي تلتقي فيه السياسات والابتكار والمشتريات لتحديد مسار مستقبل الأمن الغذائي.

وفي 22 من أكتوبر2025، تنطلق بطولة محاربي الإمارات 2025، وهي واحدة من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة، وتقدم بطولة محاربي الإمارات، الرائدة في أبوظبي في مجال الفنون القتالية المختلطة، فعاليات مثيرة ومليئة بالحماس تعرض أفضل المواهب القتالية على مستوى العالم.

وحققت مجموعة «أدنيك» في عام 2024 أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخها بلغت 8.5 مليار درهم، لتواصل في 2025 ترسيخ مكانتها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وفي الفترة بين 17 إلى 26 من أكتوبر المقبل، تُعقد فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ومزاد الظفرة للتمور في مدينة زايد، وتهدف إلى تبادل المعارف في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتُشجع إنتاج التمور وتعرض أصنافها الفاخرة، وتسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني، وتحفز المزارعين في دولة الإمارات على الارتقاء بمعايير الجودة.

وفي الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، تنطلق بين 2 من أكتوبر وحتى 4 من أكتوبر 2025 مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA أبوظبي 2025، وفي 8 من أكتوبر ينطلق العرض الكوميدي «سباستيان مانيسكالكو»، أمّا في 9 أكتوبر فينطلق عرض «سماشينغ بامكنيز»، وفي 11 من أكتوبر حفل الفنان عبد المجيد عبدالله، وفي 18 من أكتوبر ينطلق عرض أوركسترا «آندريه ريو»، وفي 25 من أكتوبر تنطلق مباراة «UFC 321».