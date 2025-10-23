إشادة دولية بدور إمستيل في ريادة جهود الاستدامة والابتكار الصناعي

في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الجهود التي تبذلها القطاعات العالمية لتحقيق انبعاثات كربونية أقل، تبرز مجموعة إمستيل كنموذج للابتكار والاستدامة، ورمز لقدرات التصنيع الوطني المتقدم.

تتخذ إمستيل من أبوظبي مقراً لها، وتُعد من أكبر الشركات المدرجة في المنطقة والمتخصصة في تصنيع الحديد ومواد البناء، حيث تورد منتجات عالية الجودة لأكثر من سبعين سوقاً دولياً.

بدأ التزام إمستيل بالاستدامة قبل أن تصبح الاستدامة مطلباً عالمياً. ففي عام 2016، أصبحت أول شركة لصناعة الحديد في العالم تلتقط انبعاثات الكربون من خلال شراكتها مع شركة "الريادة" التابعة لأدنوك.

وتتميز عملية إنتاج الحديد في إمستيل بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% من المتوسط العالمي.

وتعمل مصانع الحديد التابعة للمجموعة بنسبة 86% بالكهرباء النظيفة، مع تطلعها لتحقيق تحول كامل بحلول عام 2030، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وأطلقت المجموعة بالتعاون مع "مصدر" أول مشروع تجريبي في المنطقة لاستخدام الهيدروجين الأخضر لاختزال خام الحديد، محققة بذلك إمكانية خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95%.

وقد حرصت المجموعة على توحيد هذه الجهود ضمن برنامج الحديد المستدام (True Green™) الذي يتم من خلاله تزويد جميع منتجات الحديد بإعلانات موثقة حول بصمتها البيئية.

وقد ترجمت هذه الالتزامات إلى حصيلة متنوعة من التكريمات والجوائز، ففي غضون شهرين فقط (سبتمبر وأكتوبر 2025)، حصدت المجموعة 12 جائزةً كبرى على المستويين الإقليمي والدولي، تقديراً لريادتها في مجالات الاستدامة والابتكار ومعايير السلامة.

وخلال الاجتماع العام السنوي للإتحاد العالمي للحديد والصلب في واشنطن العاصمة، نالت الشركة جائزة التميز في إنتاج الصلب منخفض الكربون ضمن الدورة السادسة عشرة من جوائز Steelie، وجائزة ثقافة السلامة والقيادة.

وفي حفل جوائز الخليج للاستدامة 2025، نالت شركة إمستيل الجائزة الذهبية لفئة القائد الملهم للعام (المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة)، وجائزة أفضل فريق استدامة للعام، وجائزة أفضل مبادرة للانبعاثات الصفرية، إلى جانب الجائزة الفضية لأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

كما حصدت المجموعة جائزتين ذهبيتين في حفل جوائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية 2025 في دبي، عن فئة التخفيف من آثار تغير المناخ والاستدامة، وعن فئة أفضل فريق للمسؤولية الاجتماعية للشركات للعام. إلى جانب جائزة أفضل تقرير استدامة ضمن جوائز التمويل البيئية.

كما حظي المهندس سعيد غمران الرميثي بإشادة إضافية من مجلة فوربس الشرق الأوسط التي اختارته قائداً للاستدامة في قطاع التصنيع والصناعة، فيما منحت المجلة شركة إمستيل جائزة المشروع الأكثر استدامة لهذا العام، بوصفها أول شركة في الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز.

كما حلت شركة إمستيل ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة البحث العلمي 2025 التي نظمها الاتحاد العربي للحديد والصلب، عن بحثها المتعلق بكفاءة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تشغيل أفران القوس الكهربائي.

تُجسِّد هذه الجوائز رؤية إمستيل لتحقيق التقدم المسؤول وبناء قاعدة صناعية مستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما ترسّخ حضورها العالمي بصفتها الرئيس المشارك لتحالف إزالة الكربون من الصناعة التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.



مادة إعلانية