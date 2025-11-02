الإمارات بطل «غرب آسيا» لبناء الأجسام

دبي (الاتحاد)

أحرز منتخبنا الوطني المركز الأول في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام، التي اختُتمت في البحرين بمشاركة أكثر من 260 لاعباً.

وأحرز لاعبو الإمارات 24 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات، في إنجاز مميز يضاف إلى سجل انتصارات بناء الأجسام الإماراتية.

أحرز الميداليات الذهبية، كل من عمر المهيري، وعبدالله المري، وعلي ضاوي، وخالد المطوع، وعبدالله علي البلوشي، ومحمد رزق، وخالد المطوع، ومروان البلوشي وعبدالله المرزوقي.

وأحرز الميداليات الفضية، عبدالله الختال، ومحمد مسعود العوضي، ومحمد عزت محمد، ومروان البلوشي، وهاني العوضي، وعبدالله المرزوقي، ومحمد عيسى البلوشي، وخالد الفلاسي.

وأحرز البرونزيات، حمد الحمادي، وخالد الفلاسي، ومصبح الكعبي، وطارق موسى، وعبدالله الختال، وعبدالله جمعة، وعبدالله فيصل البستكي.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، للأسرة الرياضية في الدولة الإنجاز المميز، وهنأ الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني واللاعبين، متمنياً لهم مواصلة الجهود التدريبية لمزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.

ووصف الشيخ عبدالله الشرقي، الفوز، وبعدد وفير من الميداليات الدولية، بأنه يعكس النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية، ويترجم دقة الخطط والنهج الفني المستدام في الاستعداد للبطولات، مشيداً بجهود رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر والمدير الفني زويد سالمين الزعابي وفريق العمل، داعياً إلى مواصلة الجهود استعداداً، للمشاركة في بطولة العالم المقبلة، في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر الفوز بالمركز الأول هو الثاني للمنتخب الوطني في العام الحالي، بعد الفوز ببطولة آسيا، التي أقيمت في عجمان الصيف الماضي.