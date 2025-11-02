الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات بطل «غرب آسيا» لبناء الأجسام

الإمارات بطل «غرب آسيا» لبناء الأجسام
2 نوفمبر 2025 16:00

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«بناء الأجسام» يشارك في «غرب آسيا» بطموح كبير
تتويج أبطال «بينوس كلاسيك» العالمية

أحرز منتخبنا الوطني المركز الأول في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام، التي اختُتمت في البحرين بمشاركة أكثر من 260 لاعباً.
وأحرز لاعبو الإمارات 24 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات، في إنجاز مميز يضاف إلى سجل انتصارات بناء الأجسام الإماراتية.
أحرز الميداليات الذهبية، كل من عمر المهيري، وعبدالله المري، وعلي ضاوي، وخالد المطوع، وعبدالله علي البلوشي، ومحمد رزق، وخالد المطوع، ومروان البلوشي وعبدالله المرزوقي.
وأحرز الميداليات الفضية، عبدالله الختال، ومحمد مسعود العوضي، ومحمد عزت محمد، ومروان البلوشي، وهاني العوضي، وعبدالله المرزوقي، ومحمد عيسى البلوشي، وخالد الفلاسي.
وأحرز البرونزيات، حمد الحمادي، وخالد الفلاسي، ومصبح الكعبي، وطارق موسى، وعبدالله الختال، وعبدالله جمعة، وعبدالله فيصل البستكي.
وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، للأسرة الرياضية في الدولة الإنجاز المميز، وهنأ الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني واللاعبين، متمنياً لهم مواصلة الجهود التدريبية لمزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.
ووصف الشيخ عبدالله الشرقي، الفوز، وبعدد وفير من الميداليات الدولية، بأنه يعكس النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية، ويترجم دقة الخطط والنهج الفني المستدام في الاستعداد للبطولات، مشيداً بجهود رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر والمدير الفني زويد سالمين الزعابي وفريق العمل، داعياً إلى مواصلة الجهود استعداداً، للمشاركة في بطولة العالم المقبلة، في المملكة العربية السعودية.
ويعتبر الفوز بالمركز الأول هو الثاني للمنتخب الوطني في العام الحالي، بعد الفوز ببطولة آسيا، التي أقيمت في عجمان الصيف الماضي.

اتحاد بناء الأجسام
بناء الأجسام
منتخب بناء الأجسام
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©