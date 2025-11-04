الإمارات ترحب ببدء تايلاند وكمبوديا تنفيذ اتفاق السلام بينهما

رحّبت دولة الإمارات ببدء تنفيذ اتفاق السلام بين مملكة تايلاند الصديقة ومملكة كمبوديا الصديقة، الموقع في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مؤكدةً أهمية البناء على هذه الخطوة المهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا، وبما يمهّد لمواصلة الحوار البنّاء وترسيخ مبادئ حسن الجوار، ويلبّي تطلعات شعبي البلدين في السلام والتنمية والازدهار.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها، بالجهود الدبلوماسية التي بذلها فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والتي أسهمت في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى هذا الاتفاق.

كما ثمنت دولة الإمارات الدور المحوري لماليزيا في رعاية واستضافة المفاوضات، إلى جانب المساعي الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت دولة الإمارات عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون والتفاهم بين البلدين، مؤكدةً العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بكل من مملكة تايلاند ومملكة كمبوديا، ودعمها لكل ما من شأنه ترسيخ السلام والتقدم والازدهار للشعبين الصديقين.