الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ترحب ببدء تايلاند وكمبوديا تنفيذ اتفاق السلام بينهما

الإمارات ترحب ببدء تايلاند وكمبوديا تنفيذ اتفاق السلام بينهما
4 نوفمبر 2025 22:08

رحّبت دولة الإمارات ببدء تنفيذ اتفاق السلام بين مملكة تايلاند الصديقة ومملكة كمبوديا الصديقة، الموقع في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مؤكدةً أهمية البناء على هذه الخطوة المهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا، وبما يمهّد لمواصلة الحوار البنّاء وترسيخ مبادئ حسن الجوار، ويلبّي تطلعات شعبي البلدين في السلام والتنمية والازدهار.
وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها، بالجهود الدبلوماسية التي بذلها فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والتي أسهمت في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى هذا الاتفاق.
كما ثمنت دولة الإمارات الدور المحوري لماليزيا في رعاية واستضافة المفاوضات، إلى جانب المساعي الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعربت دولة الإمارات عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون والتفاهم بين البلدين، مؤكدةً العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بكل من مملكة تايلاند ومملكة كمبوديا، ودعمها لكل ما من شأنه ترسيخ السلام والتقدم والازدهار للشعبين الصديقين.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
برعاية منصور بن زايد.. تكريم الفائزين بجائزة «الإمارات لريادة سوق العمل» 13 نوفمبر
المصدر: وام
تايلاند
وزارة الخارجية
الإمارات
كمبوديا
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©