موسم من القصص في مساحة المشروع بـ «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح مساحة المشروع التابعة لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي موسم خريف 2025 - ربيع 2026 بمعرض «مشاريع إثنوغرافيا الفن»، من 6 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025، يتبعه معرض «أصداء صدئة» من تاريخ 15 يناير إلى 15 فبراير 2026، ومعرض «غرفة تخصنا» من تاريخ 26 فبراير إلى 22 مارس 2026.

تتناول المعارض تقاطع مفاهيم الهوية والزمن والسرد الجمعي بعدد من الأساليب الفنية. وتعتبر مساحة المشروع صالة فنيّة غير تجارية في مركز الفنون يدعمها فريق عمل رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وهي مخصّصة لمشاريع مجتمع دولة الإمارات التي تدعم الحوار البنّاء بين الممارسات الفنية الأكاديمية والمحلية.



- معرض «مشاريع إثنوغرافيا الفن» (6 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، 2025): يجمع هذا المعرض عدداً من أعمال ليديا ناكاشيما ديغارود وسوزان أوسمان، وهما فنانتان وخبيرتان في علم الأنثروبولوجيا تمزج ممارساتهما الفنية الأبحاث والتعبير الفني، تتناول أعمالهما الفنية مفاهيم الهجرة والذاكرة والهوية وتأثر تشكيل ومشاركة قصصنا الإنسانية بالفن.

- معرض «أصداء صدئة» من تقييم سرّاء بشير (15 يناير إلى 15 فبراير، 2026): تشرف سراء بشير على تقييم معرض «أصداء صدئة» الذي يضم أعمالاً فنية لكل من يوشي (عائشة العلي) وعمار البنا وأحمد الكويتي وشيخة الشامسي، ويتعامل مع الزمن كوجود مادي وعاطفي. بدلاً من قياس الوقت، يتناول المعرض كيف ينكشف الزمن من خلال التحوّل والذاكرة والتغيّرات المادية.



- معرض «غرفة تخصنا» (26 فبراير إلى 22 مارس، 2026): تختتم مساحة المشروع موسمها بمعرض «غرفة تخصنا» وهو مشروع أرشيفي فني متواصل للفنانة سورابي شارما التي تشغل منصب عميدة مشاركة للفنون والممارسات الإبداعية وأستاذة مشاركة للممارسة في جامعة نيويورك أبوظبي. ينبع المشروع من حوارات أجرتها شارما مع أكثر من 50 امرأة من صناع السينما ممن تخرجوا من المعهد الوطني الهندي للسينما والتلفزيون، يتناولن فيها مواضيع الجندر والتأليف وصناعة السينما في الهند.