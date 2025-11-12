الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

التنقل الذكي

التنقل الذكي
13 نوفمبر 2025 00:01

أبوظبي تؤكد التزامها بترسيخ بيئة تنافسية في قطاع التنقل الذكي، من خلال استضافتها نخبة من قادة هذا القطاع الحيوي في «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، والفعاليات المقامة على هامشه، ومنها معرض «دريفت إكس» الذي حظي بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في إطار دعم القيادة الرشيدة للتوجهات والرؤى الاقتصادية، والإسهام في تطوير بنية تحتية متقدمة، تعزز ريادة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تسريع التحول المستدام في قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، جاء في صدارة أهداف النسخة الأولى من الأسبوع، ومعرض «دريفت إكس» الذي وفر أيضاً للمستثمرين منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، والتعرّف على أحدث الابتكارات والنماذج الأولية، إلى جانب التفاعل المباشر بين صنّاع السياسات، والمطورين، والمصنعين، بما ينسجم مع نهج الإمارة ببناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا المتقدمة.
أبوظبي كانت سباقة في تبني أحدث الحلول، ودعم التعاون في البحث والتطوير، وإنشاء منظومة قائمة على الابتكار، واستخدام وتشغيل أفضل الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، لجعل الإمارة عاصمة عالمية للتنقل الذكي والآمن والمستدام والتنافسي، وتنفيذ خططها بتخفيض البصمة الكربونية، وصولاً إلى الحياد المناخي في 2050، إضافة إلى الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، بما يعزز مكانة أبوظبي ضمن المدن الأكثر تقدماً في العالم.

أخبار ذات صلة
تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»
أبوظبي
قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة
أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة
دريفت إكس
التنقل الذكي
تقنيات النقل الذكية
النقل الذكي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©