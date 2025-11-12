أبوظبي تؤكد التزامها بترسيخ بيئة تنافسية في قطاع التنقل الذكي، من خلال استضافتها نخبة من قادة هذا القطاع الحيوي في «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، والفعاليات المقامة على هامشه، ومنها معرض «دريفت إكس» الذي حظي بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في إطار دعم القيادة الرشيدة للتوجهات والرؤى الاقتصادية، والإسهام في تطوير بنية تحتية متقدمة، تعزز ريادة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تسريع التحول المستدام في قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، جاء في صدارة أهداف النسخة الأولى من الأسبوع، ومعرض «دريفت إكس» الذي وفر أيضاً للمستثمرين منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، والتعرّف على أحدث الابتكارات والنماذج الأولية، إلى جانب التفاعل المباشر بين صنّاع السياسات، والمطورين، والمصنعين، بما ينسجم مع نهج الإمارة ببناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا المتقدمة.

أبوظبي كانت سباقة في تبني أحدث الحلول، ودعم التعاون في البحث والتطوير، وإنشاء منظومة قائمة على الابتكار، واستخدام وتشغيل أفضل الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، لجعل الإمارة عاصمة عالمية للتنقل الذكي والآمن والمستدام والتنافسي، وتنفيذ خططها بتخفيض البصمة الكربونية، وصولاً إلى الحياد المناخي في 2050، إضافة إلى الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، بما يعزز مكانة أبوظبي ضمن المدن الأكثر تقدماً في العالم.