ترامب يوقع أمراً بإلغاء رسوم جمركية على سلع برازيلية

ترامب
21 نوفمبر 2025 08:13

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس رسوماً جمركية بواقع 40 بالمئة على منتجات غذائية برازيلية تتضمن لحوم الأبقار والقهوة والكاكاو والفواكه بعدما فرضها في يوليو على البرازيل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها الإدارة الأمريكية الجمعة الماضية بإلغاء رسوم على عدد من المنتجات الزراعية، في إطار تغيير البيت الأبيض لتوجهاته بشأن بعض الرسوم الجمركية التي زادت من تكلفة الغذاء في الولايات المتحدة.

وسيسري التعديل على الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة من 13 نوفمبر وما بعد ذلك، وقد يتطلب رد الرسوم التي تم تحصيلها على تلك السلع بينما كانت الرسوم الجمركية لا تزال قائمة، وفقاً لنص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض.

المصدر: وكالات
البرازيل
دونالد ترامب
ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
