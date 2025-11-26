الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تنمية اليمن

تنمية اليمن
27 نوفمبر 2025 00:01

مليار دولار قدمتها الإمارات لتنمية قطاع الطاقة في اليمن، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار نهج الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية، والإنمائية، والإنسانية، للتخفيف من حدة الظروف المعيشية للشعب الشقيق، وتجسيداً لموقف الإمارات الثابت والراسخ في دعم الطموحات المشروعة لليمنيين في التنمية والازدهار.
الدعم الإماراتي يسهم في إعادة بناء قطاع الكهرباء في محافظات يمنية عدة، ويحقق النمو بمختلف القطاعات، ويعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج، كما يتيح للمؤسسات الخدمية والمستشفيات والمدارس العمل بانتظام وثبات، إضافة إلى تزويد المنازل بالكهرباء النظيفة، بما يحقق مبدأ الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي وإعادة التأهيل، وإحداث المزيد من التنمية المستدامة للشعب اليمني الذي يرزح تحت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية.
تقدير وتثمين يمني لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه الدائم، على استمرار تنفيذ المشاريع التنموية، بالتوازي مع دعم الإمارات للجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، في إطار سياسة الدولة الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة، ويساهم في إرساء الأمن والاستقرار.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان
رئيس الدولة
الأزمة في اليمن
اليمن
الشعب اليمني
الأزمة اليمنية
قطاع الطاقة
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©