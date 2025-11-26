تنمية اليمن

مليار دولار قدمتها الإمارات لتنمية قطاع الطاقة في اليمن، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار نهج الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية، والإنمائية، والإنسانية، للتخفيف من حدة الظروف المعيشية للشعب الشقيق، وتجسيداً لموقف الإمارات الثابت والراسخ في دعم الطموحات المشروعة لليمنيين في التنمية والازدهار.

الدعم الإماراتي يسهم في إعادة بناء قطاع الكهرباء في محافظات يمنية عدة، ويحقق النمو بمختلف القطاعات، ويعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج، كما يتيح للمؤسسات الخدمية والمستشفيات والمدارس العمل بانتظام وثبات، إضافة إلى تزويد المنازل بالكهرباء النظيفة، بما يحقق مبدأ الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي وإعادة التأهيل، وإحداث المزيد من التنمية المستدامة للشعب اليمني الذي يرزح تحت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية.

تقدير وتثمين يمني لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه الدائم، على استمرار تنفيذ المشاريع التنموية، بالتوازي مع دعم الإمارات للجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، في إطار سياسة الدولة الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة، ويساهم في إرساء الأمن والاستقرار.