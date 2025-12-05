دبلوماسية السلام

دعم مساعي السلام وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، نهج إماراتي ثابت وراسخ، ومشاركة الدولة في الاجتماع «رفيع المستوى» الذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، وجمع قيادتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا؛ بهدف استكمال التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين، تأتي في إطار دورها المتنامي في دعم مبادرات الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والتنمية في القارة الأفريقية.

الحضور الإماراتي في الاجتماع - بدعوة من فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب - يرسخ نهج دولتنا بأنّ الحوار يعدّ الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة، وأنّ العمل المشترك والشراكات الإقليمية والدولية، تسهم في تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، ومختلف مناطق العالم.

دبلوماسية الإمارات رسخت حضورها إقليمياً وعالمياً بالحكمة والاعتدال، والتقدم المحرز بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا واستجابتهما لمساعي تحقيق السلام، «فرصة تاريخية» لا بد من ترسيخها عبر التزامات واضحة وآليات متابعة فعّالة، بما يضمن تخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق المتضررة من الصراعات، والدفع نحو حلول مستدامة تحقق تطلعات الشعوب نحو التنمية والسلام والازدهار.