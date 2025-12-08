افتتاح منشأة «ألتمت باور سليوشن» في «حرة مطار الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

افتتحت مجموعة «ألتمت باور سليوشن» في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، مصنعها الجديد المتخصص في صناعة المولدات الكهربائية الموفرة للطاقة المعتمدة على محركات الديزل والمولدات العاملة بالطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة المتجددة المتنوعة، بالإضافة إلى مولدات وتوربينات طاقة الرياح والمولدات التي تعمل بالنفط الخام والغاز الطبيعي والمسال.

وتم تصميم جميع منتجات المصنع باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤية الدولة الرامية إلى تشجيع استخدام الطاقة النظيفة على مساحة تصل إلى 9,000 متر مربع.

وقال الدكتور مهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألتمت باور سليوشن: إن افتتاح المصنع الجديد للمجموعة في المنطقة الحرة بإمارة الشارقة يأتي في إطار تعزيز قدرات المجموعة الإنتاجية، وزيادة الطلب على منتجاتها المتميزة، بما يتماشى مع توجه دولة الإمارات نحو تطوير الصناعات المستقبلية، لاسيما الصناعات الثقيلة وتعزيز التنمية المستدامة والابتكار، لافتاً إلى أن تصميم المصنع جاء متوافقاً مع أعلى المعايير البيئية من حيث خفض انبعاثات الكربون بشكل ملموس، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وتقليل الآثار السلبية على البيئة. وأشار إلى أن المصنع يعتمد على تكنولوجيا متقدمة، حيث يتم دمج الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع، ما يعزز كفاءة الإنتاج، ويساهم في تحسين جودة المنتجات، وتقليل المخلفات، كما يأتي استجابةً للتحديات البيئية المتزايدة عالمياً، حيث يتطلب الوضع الراهن تقليص البصمة الكربونية، وتعزيز الحلول المستدامة وبمواصلة العمل على تحقيق هذا التوازن بين الإنتاج والوعي البيئي سيكون المصنع خطوة جادة نحو مستقبل صناعي مستدام.