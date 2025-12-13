الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
14 ديسمبر 2025 00:01

الإمارات تخفف معاناة الأشقاء في غزة، جراء الظروف الجوية الأخيرة، امتداداً لعملياتها الإنسانية المتواصلة في القطاع المنكوب، حيث تعمل «عملية الفارس الشهم 3» على ضمان تدفق المساعدات بشكل مستمر، وعلى نطاق واسع ومستدام عبر الطرق الممكنة كافة، في الوقت الذي تميزت فيه استجابة الدولة لإغاثة المتضررين من الفيضانات في سريلانكا بالسرعة، من خلال إرسال سفن المساعدات، إضافة إلى فريق إنقاذ ساهم بشكل بارز في التعامل مع آثار الكارثة الطبيعية.
الإمارات سارعت لاحتواء أي تداعيات إنسانية نتجت عن آثار الفيضانات وانهيارات التربة التي خلّفها إعصار «ديتوه» في سريلانكا، من خلال عمليات ميدانية نوعية قام بها الفريق الذي يشهد له عالمياً بالمهنية والاحترافية، محققاً نتائج إيجابية كبيرة أثرت بشكل جلي في ارتفاع نسب الإنقاذ وانتشال المفقودين، مجسداً مبادئ قام عليها الاتحاد، ومنظومة قيمية تاريخية ميزت مجتمعنا، ونهجاً رسخته القيادة الرشيدة في تقديم يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين والمتضررين في جميع قارات العالم. واستناداً لنهج العطاء المستدام الذي اختطته الدولة تاريخياً ورسخته في رسالتها للخمسين، تعمل الإمارات على تهيئة ظروف معيشية أفضل للمجتمعات، في ظل هذه الكوارث الطبيعية والنزاعات، وتحول دون تفاقم أوضاع المتأثرين من الشعوب المنكوبة، عبر بناء منظومة استجابة إنسانية فاعلة ومستدامة للأزمات في أي من بقاع العالم.

الإمارات
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
الفارس الشهم 3
الفيضانات
سريلانكا
