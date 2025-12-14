الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تجدد الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا

أشخاص يتنقلون في حدود كمبوديا وتايلاند في مقاطعة برياه فيهير
14 ديسمبر 2025 11:47

تواصلت الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث أبلغ الجانبان عن هجمات على طول الجبهة على الرغم من جهود الوساطة الدولية. ولم يدخل وقف إطلاق النار الذي حث عليه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مساء السبت حيز التنفيذ بعد. وكتب وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك بوانجكيتكيو على منصة إكس في وقت متأخر من يوم السبت:"أعيد تأكيد التزام تايلاند الثابت بالسلام. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة، بعد مكالمات هاتفية مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكون، أن الزعيمين اتفقا على وقف جميع الأعمال العدائية "بدءا من مساء هذا اليوم". 

من جانب آخر أعلنت تايلاند حظر تجول في إقليم ترات بجنوب شرق البلاد اليوم الأحد مع امتداد القتال مع كمبوديا إلى الأماكن الساحلية في منطقة حدودية، وذلك بعد يومين من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الجانبين اتفقا على وقف القتال.

المصدر: وكالات
تايلاند
كمبوديا
