الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرازيل تهدد بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

البرازيل تهدد بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي
18 ديسمبر 2025 00:50

هدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأربعاء، بانسحاب بلاده من اتفاقية التجارة الحرة المقرر إبرامها مع الاتحاد الأوروبي إذا فشل قادة التكتل في التصديق عليها هذا الأسبوع.
يشار إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقية ميركوسور لإنشاء منطقة تجارة حرة واسعة بين التكتل دول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي) مستمرة منذ عام 1999، وتأمل بروكسل أن يصدق قادة الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على الاتفاقية على هامش قمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ومع ذلك، لا تزال هناك معارضة من بعض الدول الأعضاء ، ومن بينها فرنسا التي تضغط لإجراء مزيد من التحسينات .
وقال دا سيلفا إنه إذا لم يتمكن قادة التكتل من إنهاء الصفقة  قبل الموعد الرسمي المفترض للتوقيع عليها في البرازيل يوم السبت المقبل، فإن بلاده لن تدعم الاتفاقية بعد الآن.
ونقلت صحيفة فولها دي ساو باولو عن الرئيس البرازيلي قوله: "لقد حذرتهم بالفعل: إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن تبرم البرازيل أي صفقات أخرى مادمت في منصب الرئيس".

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي وافق على استخدام أصول روسيا لإقراض أوكرانيا
قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في قمة حاسمة بشأن أوكرانيا
المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
البرازيل
لولا دا سيلفا
آخر الأخبار
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
الرياضة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
اليوم 21:47
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©