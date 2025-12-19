مساعدات الإمارات الخارجية في مجالات العمل الإنساني، تُمثل عطاءً مستمراً لنهج أصيل لمساعدة المحتاجين، وإغاثة المنكوبين، ومد يد العون للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، والتزاماً راسخاً من دولتنا بمسؤولياتها الإنسانية لتعزيز التنمية والازدهار وتحقيق الاستقرار لمختلف الشعوب والمجتمعات.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي الإمارات في استجابتها الإنسانية العاجلة لمختلف الكوارث والأزمات، ومواجهة التحديات المُلحة، للتخفيف من معاناة المتأثرين من الكوارث الطبيعية، ومن بينها الاستجابة السريعة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا، والتي كانت محل تقدير وإشادة من فخامة أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، الذي أعرب خلال اتصال هاتفي بصاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره للدعم الإغاثي المتواصل من الإمارات لبلاده.

الإمارات دائماً تمد يد العون للمتضررين، وتقدم المساندة للمحتاجين والمصابين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات حول العالم، بغض النظر عن الأصل أو العرق أو الدين أو الموقع الجغرافي، وريادتها العالمية في المجالات الإنسانية والتنموية، تأتي انطلاقاً من رسالتها السامية وقيمها الحضارية نحو المساعدة والتضامن والتنمية والتعاون لخير البشرية.