علوم الدار

"الإمارات للدواء" تعلن سحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"

"الإمارات للدواء" تعلن سحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"
8 يناير 2026 00:03

 أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء وشركة "نستله" عن سحب طوعي واحترازي لعدد محدود من منتجات حليب الأطفال نان كومفورت 1، و نان أوبتيبرو 1، ونان سوبريم برو 1،2،3 واس26 التيما 1،2،3 والفامينو ،حيث يحتوي أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا Bacillus cereus التي يمكن أن تنتج مادة cereulide، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المستهلكين.
وأوضحت مؤسسة الإمارات للدواء أنه وحتى تاريخه لم يتم تسجيل أو تأكيد أي حالات مرضية مرتبطة بالدفعات المتأثرة وأن جميع منتجات نستله الأخرى آمنة للاستهلاك، مشددة على أن سلامة وجودة المنتجات في الدولة وصحة الأطفال هي من أولوياتها القصوى.
وأكدت المؤسسة أنه وبالتنسيق مع الشركة، تم التحفظ على الدفعات المعنية المتوفرة في مستودعاتها ومستودعات الموزعين، مع الاستمرار في استكمال عملية سحب الكميات المتبقية وفقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الإجراءات المتخذة هي لحماية صحة الأفراد والمجتمع، وأن عمليات السحب تتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية في الدولة لضمان إزالة الدفعات المتأثرة من جميع منافذ البيع بما فيها المتاجر الإلكترونية.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية مؤسسة الإمارات للدواء الهادفة إلى ترسيخ منظومة الأمن الدوائي في الدولة وضمان استدامة توفير المنتجات الطبية بأعلى معايير الجودة والسلامة، حيث ترتكز المؤسسة على نظام رقابي متكامل يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر، ورصد سلاسل الإمداد الدوائي محلياً وعالمياً، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لأي طارئ قد يؤثر على توافر المنتجات الطبية أو سلامتها.

المصدر: وام
مؤسسة الإمارات للدواء
الإمارات
