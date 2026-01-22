تكنولوجيا المستقبل

الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
23 يناير 2026 00:01

النسخة السابعة، لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» اللذين نظمتهما مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، عكست تطور القدرات الوطنية للإمارات في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والمحاكاة والتدريب، بما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة الرشيدة.
نسخة هذا العام، شهدت مشاركة أكثر من 387 شركة ومؤسسة، و260 وفداً من 39 بلداً، ونخبة من الخبراء ورواد القطاع والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، ناقشوا في أبوظبي مستقبل تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتبادلوا الأفكار والرؤى الاستراتيجية حول أحدث التطورات العلمية والاتجاهات المستقبلية في قطاع الأنظمة غير المأهولة.
الحدث الذي زاره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوفر منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات في المجالات الحيوية التي تخدم التنمية، وإلى جانب أنه يدعم القطاع الأمني والدفاعي والمدني، والتوسع في الاستخدامات التجارية والاقتصادية التي تعود بالنفع على المجتمع، يعزز موقع الدولة مركزاً لتكنولوجيا المستقبل وابتكاراته.

