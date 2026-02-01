الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رونالدو وميسي والرقصة الأخيرة في الدوري الأميركي

رونالدو وميسي والرقصة الأخيرة في الدوري الأميركي
1 فبراير 2026 12:51

معتز الشامي (أبوظبي)
لا تزال المقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو واحدة من أعظم فصول التنافس في تاريخ كرة القدم، ومع اقتراب مسيرتيهما من مراحلهما الأخيرة، تزداد الأحلام حول إمكانية جمعهما مجدداً على مسرح واحد. هذه المرة، ليس في أوروبا، بل في الدوري الأميركي.
الحديث عاد إلى الواجهة بعد تصريحات النجم السابق لمانشستر يونايتد، تيدي شيرينجهام، الذي فتح الباب أمام احتمال انتقال رونالدو إلى الولايات المتحدة عقب نهاية عقده مع النصر السعودي. خطوة كهذه، إن حدثت، قد تُعيد إشعال التنافس التاريخي بين الأسطورتين، خاصة أن ميسي يخوض بالفعل تجربته مع إنتر ميامي منذ موسمين.
شيرينجهام أشاد بانضباط رونالدو ولياقته البدنية، مؤكداً أن النجم البرتغالي، رغم اقترابه من الأربعين، لا يزال يملك القدرة على الاستمرار لسنوات إضافية، وربما حتى المشاركة في مونديال 2030 إذا حافظ على جاهزيته وتجنّب الإصابات. وأشار إلى أن الدوري الأميركي قد يكون الوجهة المثالية لرونالدو في المرحلة المقبلة، بدلاً من العودة إلى أوروبا.
ويرى كثيرون أن وجود ميسي ورونالدو معاً في الدوري الأميركي، سواء كزميلين أو خصمين، سيشكّل طفرة هائلة في شعبية اللعبة داخل الولايات المتحدة، ويرفع من القيمة التسويقية والفنية للمسابقة. فالجماهير الأميركية، التي تعيش حالياً ازدهاراً كروياً متصاعداً، قد تجد في هذه «الرقصة الأخيرة» فرصة تاريخية لمتابعة آخر فصول أسطورتين غيّرتا وجه اللعبة.
وحتى الآن، تبقى هذه الفكرة في إطار التكهنات، ولا توجد مؤشرات رسمية حول نية رونالدو مغادرة السعودية أو الاعتزال قريباً، لكن مجرد طرح السيناريو يكفي لإشعال خيال عشاق كرة القدم حول العالم.

 

 

