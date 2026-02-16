الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مواعيد تطبيق رسوم «درب» و«مواقف» في رمضان

مواعيد تطبيق رسوم «درب» و«مواقف» في رمضان
16 فبراير 2026 23:06

أعلنت «كيو موبيليتي» عن مواعيد تطبيق رسوم بوابات التعرفة المرورية «درب» ورسوم المواقف العامة «مواقف» خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، وذلك في إطار حرصها على تسهيل حركة التنقل وتنظيم الانسيابية المرورية خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت الشركة أن رسوم بوابات التعرفة المرورية «درب» ستُطبق يومياً من الإثنين إلى السبت خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 10:00 صباحاً، فيما تمتد الفترة المسائية من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 6:00 مساءً، وتُحتسب رسوم بقيمة 4 دراهم عن كل عبور عبر البوابات خلال هذه الأوقات، على أن يكون يوم الأحد مجانياً دون فرض أي رسوم.

وفيما يتعلق بالمواقف العامة «مواقف»، حددت الشركة ساعات دفع الرسوم من يوم الإثنين إلى السبت على فترتين يومياً، الأولى من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، والثانية من الساعة 9:00 مساءً وحتى 2:00 صباحاً، وتبلغ رسوم المواقف الفرعية درهمين للساعة الواحدة، في حين تبلغ رسوم المواقف الرئيسية 3 دراهم للساعة ويُستثنى يوم الأحد من الرسوم، ليكون مجانياً.

وأوضحت «كيو موبيليتي» أنه يمكن سداد رسوم المواقف عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والتي تشمل تطبيق «درب»، ومنصة «تم»، والرسائل النصية، إضافة إلى أجهزة الدفع المتوفرة في مختلف المناطق.

المصدر: وام
