منذ بدء أزمة غزة، التزمت الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال مبادرات عدة استهدفت مد يد العون للأشقاء، وتخفيف معاناتهم في ظل ظروف لا إنسانية وصعبة للغاية، وقدمت خلال الحرب أكثر من 45% من إجمالي الدعم الإنساني الدولي لأهل القطاع.

وإعلان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال مشاركته في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي عُقِد في العاصمة الأميركية واشنطن، بدعوة ورئاسة فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تقديم الإمارات 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة من خلال المجلس، يؤكد أن دعم الإمارات للشعب الفلسطيني، التزام تاريخي، ونهج ثابت لا تحكمه ردود الفعل.

الدعم الإماراتي الجديد للشعب الفلسطيني يعزز الأمل، ويدفع باتجاه السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ويأتي في إطار مسعى منسق لتفعيل أطر السلام، ودعم مسارات إعادة الإعمار، وبناء مقاربات مستدامة تعزِّز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.