إخوة للأبد

العلاقات الإماراتية الكويتية، دعامة رئيسة لوحدة البيت الخليجي، والمحافظة على أمنه واستقراره، وتعتبر نموذجاً في متانتها وتكاملها وقدرتها على التطور في المجالات كافة، في ظل ثوابت ورؤى مشتركة تجمع بين البلدين الشقيقين.

واحتفاء الإمارات باليوم الوطني الكويتي الـ65، تجسيد لعمق هذه العلاقات التاريخية الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون، على قيم الصدق والإخلاص والثقة، وتمضي قُدُماً بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق.

الإمارات والكويت، تاريخ من الأخوّة الصادقة والمواقف الأصيلة، وتعزيز أطر العلاقات بينهما لا يخدم مصالحهما المشتركة فقط، وإنما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نحو آفاق أرحب من التنمية والازدهار والتقدم.