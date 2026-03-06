سلامتكم أمانة

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المصابين، إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي الدولة، وحرص سموه على الاطمئنان على أحوالهم، وسير علاجهم، والرعاية اللازمة التي يحظون بها، سائلاً المولى تعالى لهم الشفاء العاجل والعودة إلى عائلاتهم وهم في أطيب حال، رسالة من سموه، حفظه الله، للمواطنين والمقيمين، وللعالم أجمع، بأن سلامة كل من يعيش على أرض الإمارات، مسؤولية وأمانة، وتمثِّل أولوية قصوى للقيادة الرشيدة.

وتبادُل صاحب السمو رئيس الدولة الحديث مع المصابين وأفراد عائلاتهم، وإعراب سموه عن شكره لجهود الطواقم الطبية عامة الذين يعملون بمسؤولية وإخلاص، ويقدمون كل الدعم والرعاية لهم، يعكسان تلاحم مجتمع الإمارات في مواجهة الاعتداءات السافرة، ويُرسِّخان وحدة الصف، ويُعزِّزان صلابة الجبهة الداخلية للوطن، ويُظهران المعدن الأصيل لمجتمعنا، ووعيه وتكاتفه وتعاونه والتزامه.

حفظ الله الإمارات وشعبها الباسل، وكل من يعيش على أرضها، ويديم أمنها واستقرارها في ظل قيادة سموه الحكيمة.