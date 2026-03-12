«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجمهور إلى التحقق من مصدر أي خبر قبل تداوله، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحديثات.وفق الحساب الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على منصة إكس.
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن المعلومات تنتشر بسرعة في أوقات التوتر، وقد لا تكون كلها دقيقة.
وأكدت أهمية عدم تصديق أو إعادة نشر الأخبار ما لم تصدر من المصادر الرسمية المعتمدة.
ونوهت إلى ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية وعدم تداول ونشر الشائعات التي تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين الناس، من خلال تضليل الرأي العام بمعلومات غير صحيحة.
