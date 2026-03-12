الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة

«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
12 مارس 2026 14:36

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجمهور إلى التحقق من  مصدر أي خبر قبل تداوله، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحديثات.وفق الحساب الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على منصة إكس.
 وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن المعلومات تنتشر بسرعة في أوقات التوتر، وقد لا تكون كلها دقيقة.
  وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬عدم‭ ‬تصديق‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬نشر‭ ‬‬الأخبار‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬الرسمية‭ ‬المعتمدة‭.
 ونوهت إلى ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية وعدم تداول و‬نشر‭ ‬الشائعات‭ ‬ التي ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬القلق‭ ‬والخوف‭ ‬بين‭ ‬الناس،‭ ‬من خلال تضليل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بمعلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الطوارئ والأزمات
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
