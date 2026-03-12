اعتماد مجلس الأمن قراراً يدين بأشدِّ العبارات، الاعتداءات الإيرانية الغادرة على الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، يبعث رسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية، ويعكس الإجماع الدولي الواسع على رفض العدوان.

القرار الذي لقي ترحيباً خليجياً وعربياً واسعاً بوصفه خطوة حاسمة لترسيخ السلم والأمن، طالب بوقف جميع الاعتداءات فوراً، ودون قيد أو شرط، بما في ذلك أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، كما أكد حق الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات الإيرانية، وفقاً لما نصّت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

في الوقت الذي تتصدى فيه قواتنا المسلحة الباسلة، ودفاعاتنا الجوية للاعتداءات الإيرانية السافرة، تطرق الدولة الأبواب كافة، للتصدي لهذه الانتهاكات، ومنع تكرارها، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار، ومنع مزيد من التصعيد في المنطقة.