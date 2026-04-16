إنقاذ السودان

موقف الإمارات تجاه الأزمة السودانية، منذ اندلاعها في أبريل 2023، واضح وراسخ، وانصبّ - ولا يزال - على الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة بين طرفي النزاع، والعمل الجاد لإنهاء الصراع سلمياً من خلال انتقال سياسي مستقل يقوده المدنيون.

وحفاظاً على المدنيين من أبناء الشعب السوداني الشقيق، الذين يدفعون ثمن استمرار النزاع، ويتحملون عواقبه، تجدد الإمارات التزامها الثابت والدائم بدعم جهود معالجة الأزمة، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للأشقاء، وهو ما أكدته أمام المؤتمر الدولي الثالث للسودان الذي عُقد في برلين، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب.

دعم الإمارات لجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي شامل وانتقال مدني في السودان، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، نهج راسخ نابع من قيم التضامن الإنساني لدى دولتنا، قيادة وشعباً، وإرادتها الصادقة لإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق، ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.