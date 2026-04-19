العربي وصيفاً.. والحصن يضغط في سباق «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختُتمت مساء اليوم الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإثارة كبيرة، في ظل اشتداد الصراع على مراكز الصدارة، بعدما حقق العربي فوزاً مهماً على ضيفه حتا 2-1، وتفوق دبا الحصن على مضيفه مصفوت 4-0، فيما حسم العروبة «الديربي» أمام الفجيرة 1-0، وتعادل جلف يونايتد والإمارات 1-1.

وقاد الإيفواري شيخ عيمار فريقه العربي لفوز ثمين بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 44 و70، فيما سجل أيمن رشوق هدف حتا الوحيد في الدقيقة 74، ليرفع العربي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني خلف يونايتد المتصدر ب47 نقطة، بينما تجمد رصيد حتا عند 43 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع.

من جهته، واصل دبا الحصن مطاردة القمة بفوز عريض على مضيفه مصفوت برباعية نظيفة، سجلها جواو فيتور (27)، وميشال دريفك (38)، وبيير كوندي (70)، والبديل عصام سحيتيت (71)، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، مقابل 18 نقطة لمصفوت في المركز الثالث عشر.

وفي مواجهة أخرى، حسم العروبة «ديربي» الفجيرة بهدف تيكورا تراوري في الدقيقة 35، في مباراة شهدت طرد فلاح وليد قائد الفجيرة في الدقيقة 42، ليرفع العروبة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي الفجيرة سابعاً برصيد 34 نقطة.

وفي المباراة الرابعة، فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء جلف يونايتد والإمارات، حيث سجل كريستيانو كروز هدف التقدم لجلف في الدقيقة 19، قبل أن يعادل فابيو تيكسيرا النتيجة للإمارات في الدقيقة 71، ليرفع «الصقور» رصيدهم إلى 33 نقطة في المركز الثامن، مقابل 22 نقطة لجلف يونايتد في المركز العاشر.