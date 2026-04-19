الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
تهديدات مرفوضة

20 ابريل 2026 00:15

أدت التدخلات الإيرانية في شؤون الدول خلال العقود الماضية إلى تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تتبنى طهران نهجاً قائماً على دعم أذرعها في عدد من الساحات، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار وتقويض سيادة الدول.
الإمارات، خلال مشاركتها في أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول، حذرت من التصعيد الأخير في المنطقة، والتهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً حيوياً لتدفق الطاقة والتجارة العالمية، حيث تتجاوز أبعاد هذه الخطوة الإطار الإقليمي، وتمتد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
السلوك الإيراني يثير تساؤلات جدية حول إمكانية بناء علاقات متوازنة في المنطقة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تغيير هذه السياسات، لذلك يبقى الموقف الإماراتي الواضح عدم إمكانية العودة إلى الوتيرة السابقة في العلاقات دون مراجعة ومصارحة وضمانات، وعدم القبول بالاحتقان والتهديد والعدوان كواقع جديد.

إيران
طهران
الاتحاد البرلماني الدولي
إسطنبول
تركيا
مضيق هرمز
الطاقة
التجارة
التجارة العالمية
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©