في مشهد إنساني يجسِّد قيم العطاء والتضامن، تواصل دولة الإمارات نهجها الراسخ في دعم الأشقاء بقطاع غزة، عبر مبادرات نوعية تلامس حياة الناس، وتخفف من وطأة الظروف القاسية.

العرس الجماعي الذي نظمته «الفارس الشهم 3» تحت اسم «ثوب الفرح 2» في دير البلح، بمشاركة 300 عريس وعروس، بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، يمثِّل موقفاً ثابتاً من دولة الإمارات في الوقوف إلى جانب أهل غزة، وأن هذا الدعم سيستمر حتى النهاية.

الحدث، الذي حضره نحو 20 ألف شخص من مختلف مناطق القطاع، لم يكن مجرد احتفال، بل رسالة أمل وصمود، عكست تمسك أهل غزة بالحياة، وقدرة الإمارات على تحويل الدعم الإنساني إلى أثر ملموس يعيد البسمة إلى الوجوه.

المبادرة الإنسانية امتداد لنهج إماراتي أصيل، يضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويؤكد أن الوقوف إلى جانب أهل قطاع غزة التزام ثابت لا تحكمه الظروف، بل تعززه قيم الأخوة والمسؤولية الإنسانية، في ظل ما يعيشونه من ظروف صعبة.