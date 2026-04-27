وداع لائق ينتظر محمد صلاح في ليفربول

27 ابريل 2026 14:58


ليفربول (أ ف ب)
أكد الهولندي فيرجل فان دايك، قائد ليفربول، ثقته في أن النجم المصري محمد صلاح سينال وداعاً يليق بمسيرته اللامعة، حتى في حال غيابه عن بقية مباريات الفريق بسبب الإصابة، وكان صلاح الذي يستعد لمغادرة أنفيلد مع نهاية الموسم بعد تسع سنوات في صفوف النادي، قد تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية خلال الفوز على كريستال بالاس 3-1 السبت، ما استدعى استبداله.
وينتظر ليفربول نتائج الفحوص الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة، إلا أن تبقِّي أربع مباريات فقط في الموسم يفتح احتمال عدم مشاركة اللاعب البالغ 33 عاماً مجدداً هذا الموسم.
وقال فان دايك «إذا تعرضتَ لإصابة في هذه المرحلة من الموسم، خصوصاً في وضعه الحالي ومع تبقِّي مباريات قليلة على أرضنا، فهناك الكثير من المشاعر التي تمرّ في ذهنك، سيحصل على وداعه في كل الأحوال. لا أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم الآن، ولا يجب أن نستبق الأحداث»، وتابع: «بحكم معرفتي بمو، فهو يتعافى بسرعة، ومع الأشخاص المناسبين من حوله، علينا أن ننتظر ونرى».
ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، سجّل صلاح 257 هدفاً في 440 مباراة، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي خلف الويلزي إيان راش وروجر هانت.
وكان اللاعب المصري أحد أبرز ركائز عودة ليفربول إلى قمة الكرة الإنجليزية والأوروبية، إذ تُوج معه بدوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإنجليزي إلى جانب عدد من البطولات الأخرى.
كما حصد صلاح جائزة أفضل لاعب ثلاث مرات (رقم قياسي)، وتُوِّج هدافاً للدوري في أربع مناسبات.

