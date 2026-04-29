68.6 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» بنمو 29%



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، محقّقة نمواً قوياً ومزدوج الرقم عبر مؤشرات الأداء المالي الرئيسة.

وبلغت إيرادات المجموعة 370 مليون درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـ 333 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 32% ليصل إلى 130.5 مليون درهم، فيما نما صافي الأرباح بنسبة 29% ليبلغ 68.6 مليون درهم.

وسجّلت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة ارتفاعاً بنسبة 32% لتصل إلى 79 مليون درهم، ما يعكس تحسناً مستمراً في الكفاءة التشغيلية وقوة التنفيذ عبر القطاعات الرئيسة للمجموعة.

وحافظت المجموعة على قوّة مركزها المالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.8 مليار درهم، حتى 31 مارس 2026، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بنهاية عام 2025. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 3.10 مليار درهم، فيما وصلت القيمة الدفترية للسهم إلى 12.4 درهم، ما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تحقيق القيمة للمساهمين.

ويعكس هذا الأداء قوة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة واستمرار كفاءة التنفيذ عبر أنشطتها الرئيسة، مدعوماً بمساهمات قوية من قطاع التطوير العقاري وخدمات القوى العاملة والإسكان.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، بهذه المناسبة، إن الأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 يُعد امتداداً طبيعياً للزخم الذي رسّخته خلال العام الماضي، ويؤكّد متانة نموذجها الاستثماري القائم على التنوع والتكامل

وأضاف أن المجموعة أثبتت قدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام عبر مختلف قطاعاتها، مدفوعة بانضباط راسخ في التنفيذ ورؤية واضحة ترتكز على تعظيم القيمة على المدى الطويل.

من جهته، أضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، أن نتائج الربع الأول تعكس انطلاقة قوية لعام 2026، مدفوعة بنمو متواصل في الإيرادات وتحسّن ملموس في مؤشرات الأرباح، ما يؤكد فاعلية التوجهات الإستراتيجية للمجموعة وكفاءة نموذج أعمالها.

وأوضح أن الأداء اللافت لمنصة التطوير العقاري، بجانب مساهمة شركة «سواعد القابضة»، لعب دوراً محورياً في تعزيز هذا الأداء، وترسيخ قدرة المجموعة على مواكبة الطلب المتنامي في قطاعاتها الحيوية.

وواصلت المجموعة خلال هذه الفترة تطوير منصتها في قطاع العقارات من خلال شركة «رويال للتطوير القابضة»، حيث شهد مشروع «روتانا ريزيدنسز» في جزيرة الريم (بقيمة مليار درهم) بيعاً كاملاً قبل إطلاقه، في مؤشر واضح على قوة الطلب في السوق على المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات تجارية عالمية، ما يعزّز جاذبية منصة «إي إس جي» العقارية.

وبالتوازي مع ذلك، سجّل قطاع خدمات القوى العاملة والإسكان في المجموعة، ممثلاً بشركة «سواعد القابضة»، نمواً قوياً عبر مختلف المؤشرات المالية الرئيسة، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي ومتانة الكفاءة التشغيلية خلال هذه الفترة.

وتقدم «سواعد القابضة» حلولاً متكاملة تشمل توريد العمالة، وإسكان القوى العاملة، والتدريب المهني، والخدمات المساندة، عبر مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.

واستناداً إلى أدائها القوي خلال عام 2025، تواصل مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» توظيف منصتها المتكاملة لدفع عجلة النمو، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعاتها الرئيسة، ما يعزّز مكانتها كمنصة نمو متنوعة.