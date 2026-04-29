رؤى مشتركة

الإمارات والبحرين نموذج رائد في التنسيق والتعاون القائم على وحدة المواقف والرؤى، وبدعم القيادة في البلدين، تمضي العلاقات بينهما بخطى ثابتة نحو فضاءات أوسع من التقدّم والازدهار، لتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر تطوراً ونماء.

ويجسد لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة الذي يقوم بزيارة إلى الدولة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الحرص المتبادل من البلدين على تعزيز العمل المشترك، بما يخدم أولويات التنمية، والمصالح المتبادلة، ويعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

اللقاء يعكس متانة العلاقات التاريخية التي تمتد جذورها لعقود طويلة، ويساعد في نموها وتطورها ثوابت ورؤى مشتركة، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي أو في الإطارين العربي والإسلامي، وفي ظل تمتعهما بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي.