قوة الصناعة الوطنية

تمثل النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026» الحدث الأكبر من نوعه على مستوى القطاع الصناعي في الدولة. ويعكس حجم المشاركة الواسع، الذي يصل إلى نحو 120 ألف زائر و1245 جهة عارضة، مكانة الإمارات مركزاً صناعياً متنامياً يسعى إلى ترسيخ الابتكار والتكنولوجيا في مختلف مجالات الإنتاج.

تؤكد النسخة التي تقام تحت شعار «الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى» التوجه الاستراتيجي طويل الأمد نحو اقتصاد قائم على التصنيع المتقدم، من خلال إطلاق مبادرات نوعية، مثل الجيل الجديد من برنامج المحتوى الوطني، ومؤشر التحول التكنولوجي، كما تشهد المنصة توقيع شراكات وصفقات كبرى، ما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية، ويدعم نمو الشركات الوطنية.

وتركز الفعاليات على قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والطيران، والأدوية، والمواد المستدامة، مع تقديم تجارب تفاعلية جديدة. وتبرز هذه الجهود التزام الإمارات ببناء قطاع صناعي مرن ومستدام يدعم التنمية الاقتصادية، ويواكب التحديات العالمية.