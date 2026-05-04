جماهير إنتر تحتفل بلقب الدوري وتطمح للثنائية

ميلانو (رويترز)

انطلقت الاحتفالات في أنحاء ميلانو أمس، بعد أن حسم ​إنتر لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بفوزه 2-صفر على بارما، مما دفع آلاف ⁠المشجعين إلى النزول إلى الشوارع، وامتلأت ساحة الكاتدرائية ​بالمشجعين الذين ارتدوا اللونين الأزرق والأسود ​بعد ‌لحظات من انطلاق صافرة ⁠النهاية ​في ملعب سان سيرو القريب، حيث أضاءت المشاعل والألعاب النارية عتمة الليل.

وتناقضت الأجواء مع ما حدث قبل عام، عندما ‌واجه المشجعون خيبة أمل مزدوجة بفقدان لقب ‌الدوري لصالح نابولي في الجولة الأخيرة، ثم الخسارة الثقيلة 5-صفر أمام باريس سان ​جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال فابيو، أحد مشجعي إنتر: «لا تسعفني الكلمات. رغم أنف الحاقدين من البداية. إلى الأمام يا إنتر، دائماً. أمر رائع. مذهل. وبالنظر ‌لنهاية العام الماضي، ​فإننا نستحق كل شيء هذا العام».

وانهمرت دموع الكثير من المشجعين خلال الاحتفالات، قال فيدريكو، مشجّع آخر لإنتر: «كان الأمر ​مستحقاً عن ‌جدارة. ⁠كان موسم الدوري ‌صعباً في البداية، ‌لأن المنافسة كانت دائماً متقاربة، لكن في النهاية، اتضحت الفوارق ⁠الجماعية، والبدنية، وحتى الأهداف، حيث كان فارق الأهداف ​ضعف ما حققه الآخرون تقريباً. لم تكن هناك منافسة حقيقية».

ومن المتوقع أن تستمر الاحتفالات قبل نهائي كأس إيطاليا في 13 مايو، عندما يلعب إنتر ​أمام لاتسيو، أملاً في تحقيق ​الثنائية المحلية.



