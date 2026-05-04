الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تصعيد خطير ومرفوض

تصعيد خطير ومرفوض
5 مايو 2026 00:15

تجدد الاعتداءات الإيرانية الغادرة باستهداف مواقع ومنشآت مدنية في الدولة بصواريخ وطائرات مسيَّرة، وناقلة وطنية تابعة لشركة «أدنوك» أثناء مرورها من مضيق هرمز، يمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن الإمارات واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الإمارات تحمِّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الغادرة وتداعياتها، وتؤكد مجدداً أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.
استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، ومواجهة الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول الجوار، ووقف قرصنتها على الملاحة الدولية في مضيق هرمز، يستوجبان من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة لتفكيك قدرتها النووية والباليستية، وقطع أذرع وكلائها الإرهابيين في المنطقة، لضمان التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.

أخبار ذات صلة
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
إجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة إيرانية محتجزة إلى باكستان
إيران
الصواريخ الباليستية
الطائرات المسيرة
أدنوك
الإمارات
الأمم المتحدة
الملاحة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
5 مايو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بقصف للجيش السوداني في «النيل الأزرق»
5 مايو 2026
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفار تبنِت في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع إنذارات الإخلاء بجنوب لبنان
5 مايو 2026
رجال الشرطة في موقع ضربة صاروخية روسية بمدينة خاركيف (وكالات)
الأخبار العالمية
8 قتلى بأوكرانيا واستهداف موسكو بمسيَّرة
5 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©