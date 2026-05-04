تصعيد خطير ومرفوض

تجدد الاعتداءات الإيرانية الغادرة باستهداف مواقع ومنشآت مدنية في الدولة بصواريخ وطائرات مسيَّرة، وناقلة وطنية تابعة لشركة «أدنوك» أثناء مرورها من مضيق هرمز، يمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن الإمارات واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الإمارات تحمِّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الغادرة وتداعياتها، وتؤكد مجدداً أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.

استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، ومواجهة الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول الجوار، ووقف قرصنتها على الملاحة الدولية في مضيق هرمز، يستوجبان من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة لتفكيك قدرتها النووية والباليستية، وقطع أذرع وكلائها الإرهابيين في المنطقة، لضمان التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.