شراكة متنامية

الإمارات والجمهورية التركية تجمعهما علاقات متينة وشراكة متنامية، وحرص متبادل على تطوير التعاون بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما نحو مزيد من التقدم والازدهار، وهو ما أكده سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لدى لقائه فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى الجمهورية التركية.

وتجسِّد المشاركة الفاعلة للدولة في معرض «ساها إكسبو 2026» الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في إسطنبول، رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الشراكات، وبناء منظومة دفاعية متقدمة تقوم على الابتكار ونقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا.

تعزيز الشراكات وبناء فرص جديدة للتعاون يمثلان نهجاً ثابتاً في علاقات الإمارات مع الجمهورية التركية، في إطار العلاقات الاستراتيجية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تحقيق أهدافها، بما يدعم أولويات التنمية المتبادلة، ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين.