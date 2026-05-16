سيادة راسخة

الإمارات تواصل نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالحفاظ على الأمن الإقليمي، وهو موقف يؤكِّد أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترسيخ الأمن، وتعزيز العمل الخليجي المشترك.

إن الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي تعرضت لها الإمارات ودول المنطقة، تشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للمدنيين والبنية التحتية، وتؤكِّد الدولة في بيان لوزارة الخارجية احتفاظها بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، وتشدد على أن إجراءاتها تأتي في إطار التدابير الدفاعية الهادفة لحماية أمنها الوطني، وصون استقرارها.

الإمارات تحرص على التمسك بحقوقها السيادية والدعوة إلى تجنيب المنطقة النزاعات، حيث تؤكِّد استمرار التنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركاء الإقليميين والدوليين، مما يدعم مساعي الدولة لتعزيز الأمن، ومنع اتساع دائرة الصراعات، بما يحفظ استقرار المنطقة، ومستقبل شعوبها.