6 حقائق عن «جفاف الفم».. لا تتجاهلها

ترجمة: أحمد عاطف

يعتقد كثيرون أن الاستيقاظ مع جفاف في الفم أمر طبيعي يرتبط بالعطش أو قلة شرب الماء، لكن الأطباء يؤكدون أن تكرار هذه الحالة بشكل يومي قد يكون مؤشراً على مشكلات تتعلق بالنوم أو الصحة العامة. ويُعرف هذا العرض طبياً باسم «جفاف الفم» ويحدث عندما ينخفض إنتاج اللعاب، الذي يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الفم والهضم والتوازن البكتيري. ويشير متخصِّصون إلى أن تجاهل هذه الحالة لفترات طويلة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تتجاوز مجرد الشعور بعدم الراحة عند الاستيقاظ. ونذكر حقائق عن جفاف الفم يجب معرفتها: 1 - التنفس عبر الفم يُعَد التنفس عبر الفم أكثر الأسباب شيوعاً لجفاف الفم صباحاً، لاسيما لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الأنف أو الحساسية المزمنة. ويؤدي التنفس المستمر عبر الفم خلال النوم إلى فقدان الرطوبة، ما يترك الفم جافاً عند الاستيقاظ، كما قد ترتبط هذه العادة بطريقة النوم أو بمشكلات في مجرى التنفس. 2 - اضطرابات النوم يرتبط جفاف الفم أحياناً بانقطاع النفس خلال النوم، وهي مشكلة تؤثر على انتظام التنفس خلال الليل، وفي هذه الحالة قد يضطر الشخص إلى التنفس عبر الفم بصورة متكررة، ما يزيد من الشعور بالجفاف والإرهاق صباحاً. ويؤكد أطباء أن اضطرابات النوم لا تؤثر فقط على الراحة، بل قد تنعكس أيضاً على صحة القلب والتركيز والطاقة اليومية. 3 - الأدوية تشير تقارير طبية إلى أن عدداً من الأدوية الشائعة قد يتسبب بجفاف الفم كأثر جانبي، بينها أدوية الحساسية والاكتئاب وبعض علاجات ضغط الدم. وغالباً لا ينتبه المرضى إلى العلاقة بين الدواء وجفاف الفم، لاسيما إذا تطورت الأعراض تدريجياً. وهذا السبب من أكثر العوامل المرتبطة بجفاف الفم المزمن. 4 - مشكلات صحية في بعض الحالات، قد يكون جفاف الفم مؤشراً مبكراً على أمراض مثل السكري أو اضطرابات المناعة الذاتية. لذا ينصح الأطباء بعدم تجاهل الأعراض المستمرة، خصوصاً إذا كانت مصحوبة بمشكلات أخرى مثل الإرهاق أو صعوبة البلع. 5 - مقاومة البكتيريا يحذِّر متخصِّصون من أن انخفاض اللُعاب يؤثر على قدرة الفم الطبيعية في مقاومة البكتيريا. ومع الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تسوّس الأسنان، والتهابات اللثة، ورائحة الفم غير المرغوبة، إضافة إلى التأثير على جودة النوم. 6 - ترطيب الهواء يوصي الأطباء بشرب كميات كافية من الماء، والحفاظ على ترطيب الهواء داخل الغرفة، وعلاج مشكلات الأنف والتنفس. ومن الضروري مراجعة الطبيب لتقييم الأدوية المستخدمة أو تشخيص أي حالة صحية مرتبطة بالأعراض.