متحدون في احتفالاتنا وأعيادنا. وبرؤى قيادتنا الحكيمة، وإخلاص شعبنا وتفانيه، تمضي دولتنا في مسيرتها التنموية المتميزة، لتحقيق تطلعات شعبها، وتعزيز مكتسباتها الوطنية، لتبقى وطناً عزيزاً شامخاً.

ويُجسِّد لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جوهر هويتنا، وسر قوتنا، والإرث الذي نفتخر به، اتحاد الإمارات.

الوطن يعلو دائماً بروح الاتحاد، وصدق الانتماء، ووفاء الأبناء، وهو ما تعيشه الإمارات واقعاً، بالوحدة، وائتلاف القلوب، والولاء للوطن والقيادة، وجميعها قِيَم راسخة لكل ما تحقق من إنجازات خلال العقود الماضية، ورؤى وطنية لاستشراف كل ما سيتحقق في المستقبل.