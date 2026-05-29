السلام الدائم لا يمكن أن يتعايش مع الإفلات من العقاب، والاستقرار والازدهار المستدامان لا يتحققان من خلال المواجهة أو التطرف، وإنما عبر الحوار وخفض التصعيد، وهو ما أكدته الإمارات خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتعتمد مصداقية النظام الدولي على مدى الاستعداد لدعم قواعده عند انتهاكها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التطبيع مع الاعتداءات الإرهابية، بما في ذلك الهجمات التي تُنفذ عبر شبكات الوكلاء، لذا لا بدّ لمجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته، والعمل بالعزم اللازم للحفاظ على السِّلم والأمن الدوليين، تجاه عرقلة إيران مضيق هرمز التي تهدّد الأمن البحري، وتضرّ بالاقتصاد العالمي.

استهداف إيران البنية التحتية المدنيّة، وتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز عمداً، اعتداءات إرهابية غادرة تستوجب إدانة قاطعة باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، انطلاقاً من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر الدرع الأساسي لمواجهة الفوضى العالمية.