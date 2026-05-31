تطرف مُدان

دولة الإمارات تؤكد موقفها الثابت برفض أي مساس بالمقدسات الدينية في القدس أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، فرفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، يُمثِّل استفزازاً وتطرفاً مرفوضاً، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويقع على الجانب الإسرائيلي مسؤولية وقف هذه الممارسات التصعيدية.

الإمارات تشدد عبر بيان وزارة الخارجية على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وضمان حماية المقدسات الدينية، مؤكدة أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى، مُعبِّرة عن تضامنها الكامل مع الأردن الشقيق، ودعمها للإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة.

لا بد من تحرك دولي جاد لإحياء المسار السياسي، وتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، وتلبية وضمان حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولة.