الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تطرف مُدان

تطرف مُدان
1 يونيو 2026 00:15

دولة الإمارات تؤكد موقفها الثابت برفض أي مساس بالمقدسات الدينية في القدس أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، فرفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، يُمثِّل استفزازاً وتطرفاً مرفوضاً، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويقع على الجانب الإسرائيلي مسؤولية وقف هذه الممارسات التصعيدية.
الإمارات تشدد عبر بيان وزارة الخارجية على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وضمان حماية المقدسات الدينية، مؤكدة أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى، مُعبِّرة عن تضامنها الكامل مع الأردن الشقيق، ودعمها للإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة.
لا بد من تحرك دولي جاد لإحياء المسار السياسي، وتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، وتلبية وضمان حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولة.

أخبار ذات صلة
آلاف المستفيدين من مبادرات «الفارس الشـهم 3» في غزة
إسرائيل توسِّع مناطق سيطرتها في جنوب لبنان
الإمارات
القدس
فلسطين
إسرائيل
المسجد الأقصى
الشرطة الإسرائيلية
وزارة الخارجية
المسجد الأقصى المبارك
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن
آخر الأخبار
جانب من فعالية توعوية نظمها المستشفى الإماراتي بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين (وام)
الأخبار العالمية
آلاف المستفيدين من مبادرات «الفارس الشـهم 3» في غزة
1 يونيو 2026
ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران تعهّدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
1 يونيو 2026
لاجئتان سودانيتان وأطفالهما في مخيم شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذير أممي: السودان على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة
1 يونيو 2026
رجلا إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية استُهدفت بغارة جوية روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تجدد هجماتها على منشآت نفطية روسية
1 يونيو 2026
دخان متصاعد عقب غارات إسرائيلية جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسِّع مناطق سيطرتها في جنوب لبنان
1 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©