أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد، ولا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة منفردة، فالعدوان الإرهابي الإيراني الغادر، وما يُمثِّله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، لا يستهدف دولة الكويت، ومملكة البحرين وحدهما، أو دولة خليجية بعينها، بل يستهدفنا جميعاً.

دعم الإمارات - قيادة وشعباً - للشقيقتين، الكويت والبحرين، كامل في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الغادرة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وفي كل ما تتخذانه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتهما وأمن مواطنيهما، وسلامة أراضيهما.

الاستهداف الإيراني لدولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيَّرة انتهاك صارخ لسيادة الدول، وخرق للقانون الدولي، وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واستمرار مثل هذه الاعتداءات الغاشمة، وغير المبررة، يفرض على المجتمع الدولي أن يتحمَّل مسؤولياته في وقفها، ومعاقبة مرتكبيها، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويصون سيادة الدول وسلامة الشعوب.