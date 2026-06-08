الثلاثاء 9 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تضامن إنساني

تضامن إنساني
9 يونيو 2026 00:15

مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الإنسانية التي يمر بها، تأتي امتداداً للنّهج الإنساني الراسخ للإمارات، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتها الرشيدة بتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء، وانطلاقاً من رسالة الدولة الإنسانية والتزامها بتخفيف المعاناة أينما وُجدت.
ويعكس تخصيص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات بقيمة 36.7 مليون درهم، لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموّه المستمر على تعزيز استجابة الإمارات للأزمات الإنسانية، وتقديم الدعم العاجل للمجتمعات المتضررة، بما يرسِّخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني العالمي.
المساعدات الإماراتية الجديدة التي تأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تسهم في دعم الأُسر المتضررة في القطاع، وتلبي احتياجاتها المعيشية والصحية في ظل الظروف الراهنة، وترسخ قيم التضامن والتكافل الإنساني التي تنتهجها الدولة، في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية
ترامب: المفاوضات النهائية مع إيران مستمرة
فلسطين
إسرائيل
المساعدات الإغاثية
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
الإمارات
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
العمل الإنساني
الظفرة
حمدان بن زايد
الفارس الشهم 3
آخر الأخبار
علي المزروعي والمشاركون بالجلسة الختامية للحوار المُهيكل في طرابلس (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية
9 يونيو 2026
آلة تعمل بقرب مبنى سكني تضرر عقب غارة أميركية إسرائيلية على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات النهائية مع إيران مستمرة
9 يونيو 2026
رجل سوداني يمرّ أمام مبنى متضرر في الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: حرب السودان.. تهديد وجودي للمدنيين
9 يونيو 2026
دخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: مسار المفاوضات يساعد في إنهاء معاناة اللبنانيين
9 يونيو 2026
سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
عقوبات أوروبية على إيرانيين لعرقلة الملاحة بـ «هرمز»
9 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©