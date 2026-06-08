تضامن إنساني

مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الإنسانية التي يمر بها، تأتي امتداداً للنّهج الإنساني الراسخ للإمارات، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتها الرشيدة بتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء، وانطلاقاً من رسالة الدولة الإنسانية والتزامها بتخفيف المعاناة أينما وُجدت.

ويعكس تخصيص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات بقيمة 36.7 مليون درهم، لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموّه المستمر على تعزيز استجابة الإمارات للأزمات الإنسانية، وتقديم الدعم العاجل للمجتمعات المتضررة، بما يرسِّخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني العالمي.

المساعدات الإماراتية الجديدة التي تأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تسهم في دعم الأُسر المتضررة في القطاع، وتلبي احتياجاتها المعيشية والصحية في ظل الظروف الراهنة، وترسخ قيم التضامن والتكافل الإنساني التي تنتهجها الدولة، في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.