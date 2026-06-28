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مسؤولية ثابتة

مسؤولية ثابتة
29 يونيو 2026 00:01

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ نهجها الإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، عبر جهود إغاثية متواصلة تستجيب للاحتياجات الأساسية في قطاع غزة، وتؤكد التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف. 
ويأتي دخول 5 قوافل جديدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، محملة بالطرود الغذائية ومواد الإيواء، امتداداً لجسر إنساني لم ينقطع، ليجسد رؤية إماراتية تجعل من نجدة الإنسان أولوية، ومن العمل الإغاثي مسؤولية ثابتة لا ترتبط بظرف أو مناسبة. 
وفي ظل الظروف الصعبة والتحديات الإنسانية التي يشهدها القطاع، تواصل الإمارات مد يد العون للمحتاجين وتنسيق جهودها مع الشركاء لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، إيماناً بأن التضامن الحقيقي يُقاس بالفعل، وأن تخفيف معاناة المدنيين واجب إنساني لا يحتمل التأجيل، انطلاقاً من الرسالة الحضارية للدولة ومسؤولياتها الأخلاقية تجاه مختلف المجتمعات والشعوب التي تتعرض إلى الكوارث والأزمات.

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