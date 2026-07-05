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اقتصاد

«غرفة الفجيرة» تطلق برنامج «رواد» لتأهيل الشباب الإماراتي في ريادة الأعمال

«غرفة الفجيرة» تطلق برنامج «رواد» لتأهيل الشباب الإماراتي في ريادة الأعمال
6 يوليو 2026 00:18

 

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع أكاديمية هاير إنوفيشن، عن فتح باب التسجيل في برنامج «رواد» لإعداد وتأهيل الشباب الإماراتي لدخول عالم التجارة، وذلك ضمن جهودها في دعم ثقافة الابتكار، وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

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ويستمر التسجيل في البرنامج خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو الحالي، فيما تنطلق أعمال البرنامج اعتباراً من 10 أغسطس المقبل، مستهدفاً الشباب الإماراتيين الراغبين في تطوير مهاراتهم الريادية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ.
 ويأتي إطلاق البرنامج في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على المساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويد المشاركين بالمعارف والتطبيقات العملية المرتبطة بإدارة الأعمال وتطوير المشاريع.
 برنامج «رواد» يسهم في تنمية القدرات الريادية لدى الشباب، وتعزيز ثقافة العمل الحر والابتكار، بما يدعم توجهات الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

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