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تصعيد مرفوض

تصعيد مرفوض
15 يوليو 2026 00:01

تُمثِّل الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتَيْ النفط الوطنيتَيْن «ممباسا» و«الباهية» في مضيق هرمز بالمياه الإقليمية العُمانية، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، كما يُعَدُّ استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي من أعمال القرصنة.
الهجوم الإيراني السافر خرق واضح للقانون الدولي، وتصعيد مرفوض تحتفظ دولة الإمارات بحقها الكامل في الرد عليه، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وصَوْن سيادتها وأمنها واستقرارها، مع الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تهديدات.
الإمارات تشدِّد على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقِّق أمن المنطقة واستقرارها، ويصون حرية الملاحة وأمن الطاقة العالمي، واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

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