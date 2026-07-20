مستشفى ميديكلينيك المدينة يسجل 100 عملية زراعة كلى

أعلنت ميديكلينيك الشرق الأوسط عن نجاح ميديكلينيك مستشفى المدينة في إجراء العملية رقم 100 لزراعة الكلى، في إنجاز يُشكّل محطة مهمة ضمن برنامج زراعة الأعضاء في المستشفى ويؤكد التزامه المستمر بتقديم رعاية متخصصة ومتقدمة في طب الكلى وزراعة الأعضاء.

ومنذ إجراء أول عملية زراعة كلى في يونيو 2016، لعب ميديكلينيك مستشفى المدينة دوراً مهماً في توسيع الوصول إلى خدمات زراعة الأعضاء للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي في مراحله النهائية.

وقد وصل برنامج زراعة الكلى في المستشفى اليوم إلى 100 عملية، ما أتاح للمرضى بديلاً عن جلسات غسيل الكلى طويلة الأمد وفرصة لاستعادة صحتهم واستقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم.

وقال الدكتور جاك قبرصي، الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية في ميديكلينيك الشرق الأوسط: "زراعة الكلى تتجاوز بكثير كونها مجرد إجراء جراحي. فبالنسبة للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي في مراحله النهائية، قد تمثل فرصة حقيقية للتخلص من الاعتماد على غسيل الكلى واستعادة الاستقلالية والاستقرار وتحسين جودة الحياة".

وأضاف: "يعكس هذا الإنجاز قوة برنامج متكامل عالي التنسيق يضم فريقاً متعدد التخصصات من الخبراء المشاركين في مختلف مراحل رحلة المريض، بدءاً من تحديد المتبرعين وإجراء عمليات الزراعة وصولاً إلى الرعاية والمتابعة طويلة الأمد بعد العملية".

ويُعد برنامج زراعة الأعضاء في ميديكلينيك مستشفى المدينة جزءاً من التزام ميديكلينيك الشرق الأوسط الأوسع بتقديم رعاية صحية متخصصة ومتكاملة. ولتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء، ودعم تطوير برامج الزراعة، وتوسيع الوصول إلى خدمات الرعاية الكلوية المتقدمة للمرضى.



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