الإمارات دولة لا حدود لطموحاتها وتطلعاتها، وأصبحت مثالاً يحتذى به لكل الدول الطموحة لتحويل صناعة مستقبل الإنسان غاية أسمى، وبأفكار وسواعد أبنائها ومؤسساتها الوطنية، لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه الآن.

وتدعم الإمارات توجُّهاتها نحو المستقبل، عبر بناء المزيد من جسور التواصل، وتعزيز الشراكات الطموحة مع مختلف دول العالم، بوصفها قصة نجاح ملهمة للأمم والشعوب، ومركزاً عالمياً للإبداع والابتكار وصناعة المستقبل، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدى استقبال سموه فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في «إكسبو 2025 أوساكا» في اليابان.

التقدُّم بالنسبة لدولتنا، رحلةٌ إنسانيةٌ متواصلةٌ تربط بين الإرث الثقافي والمعرفة من جهة، والاستكشاف العلمي والطموحات المستقبلية من جهة أخرى، لصناعة مستقبل أكثر تميُّزاً واستدامة، وهو نهجٌ راسخٌ تعزز به دولتنا - برؤى قيادتها الرشيدة- مكانتها عالمياً.