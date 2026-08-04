الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

جسور التواصل

جسور التواصل
5 أغسطس 2026 00:15

الإمارات دولة لا حدود لطموحاتها وتطلعاتها، وأصبحت مثالاً يحتذى به لكل الدول الطموحة لتحويل صناعة مستقبل الإنسان غاية أسمى، وبأفكار وسواعد أبنائها ومؤسساتها الوطنية، لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه الآن.
وتدعم الإمارات توجُّهاتها نحو المستقبل، عبر بناء المزيد من جسور التواصل، وتعزيز الشراكات الطموحة مع مختلف دول العالم، بوصفها قصة نجاح ملهمة للأمم والشعوب، ومركزاً عالمياً للإبداع والابتكار وصناعة المستقبل، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدى استقبال سموه فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في «إكسبو 2025 أوساكا» في اليابان.
التقدُّم بالنسبة لدولتنا، رحلةٌ إنسانيةٌ متواصلةٌ تربط بين الإرث الثقافي والمعرفة من جهة، والاستكشاف العلمي والطموحات المستقبلية من جهة أخرى، لصناعة مستقبل أكثر تميُّزاً واستدامة، وهو نهجٌ راسخٌ تعزز به دولتنا - برؤى قيادتها الرشيدة- مكانتها عالمياً.

أخبار ذات صلة
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
وكيل «الخارجية» يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الغابون
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
إكسبو
أوساكا
اليابان
آخر الأخبار
عبدالله بالعلاء متحدثاً خلال ندوة بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للمياه وأسبوع المياه في اليابان (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
5 أغسطس 2026
مبانٍ مدمرة في قرية لبنانية على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن ترسيم الحدود البرية مع لبنان
5 أغسطس 2026
الصواريخ المضبوطة (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن ضبط صواريخ «غراد» مهربة من سوريا
5 أغسطس 2026
مآو مؤقتة لنازحين سودانيين في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الخماسية» تكثف مشاوراتها لدفع العملية السياسية في السودان
5 أغسطس 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»
5 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©