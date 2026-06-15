هاني فريد، الخبير العالمي الرائد في مجال الأدلة الجنائية الرقمية لأكثر من عِقدين، يُلقي محاضرةً في جامعة كاليفورنيا الأميركية في بيركلي. ويُبدي فريد قلقَه من وصول الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة «الواقعية الفائقة» وانتشار «التزييف العميق» كجزء من عملية تشكيل الرأي العام، قبل أن يتمكن الخبراء من فحص المعطيات وإثبات تزويرها علمياً. وفي ظل التطورات التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، يُبدي فريد تشكُّكه في كثير مما يراه، قائلاً إنه غالباً ما يُكافح لإثبات الحقيقة قبل أن يُقرر اعتماد ما تقدمه الإنترنت من «معلومات» و«حقائق». (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)